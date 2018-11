‘Huurling heeft er genoeg van en zet zinnen op terugkeer naar Real’

James Rodríguez heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Real Madrid, zo meldt Diario AS. De Colombiaanse middenvelder speelt op huurbasis voor Bayern München en de Duitse grootmacht heeft een optie tot koop, maar de 27-jarige international heeft geen trek in een langer verblijf in de Bundesliga. Hij wil voor een basisplaats knokken bij de Koninklijke.

James Rodríguez maakte in de zomer van 2017 de overstap van Real Madrid naar Bayern, dat hem voor twee jaar huurde van de Spaanse topclub. Dit seizoen is hij niet zeker van een basisplaats onder trainer Niko Kovac. Bayern heeft de optie om de Colombiaan aan het einde van het seizoen voor een bedrag van 35 miljoen euro definitief over te nemen, maar daar heeft hij geen trek in.

De 66-voudig international heeft onlangs een enkelblessure opgelopen en staat nog zeker een maand aan de kant. Om te werken aan zijn herstel is hij tijdelijk teruggekeerd naar Madrid. Als het aan James Rodríguez zelf ligt speelt hij volgend seizoen weer in de Spaanse hoofdstad. Hij zal ook daar niet zeker van een basisplaats zijn, want met Isco en Marco Asensio heeft hij twee sterke concurrenten. De ex-speler van onder meer FC Porto en AS Monaco staat sinds medio 2014 onder contract in het Santiago Bernabéu.