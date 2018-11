‘Er is maar één kandidaat voor de Ballon d’Or en dat is Luka Modric’

Voormalig Real Madrid-aanvaller Predrag Mijatovic denkt dat Luka Modric dit jaar de grootste kanshebber is op de Ballon d’Or. De oud-speler verwacht dat de Kroatische middenvelder spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo onder zich gaat houden in de verkiezing van France Football voor beste speler ter wereld. Als Modric de Ballon d’Or wint betekent het een einde van een tijdperk, want de afgelopen tien jaar ging de prestigieuze award telkens naar Messi of Ronaldo.

Mijatovic denkt dat Modric de speler is die hegemonie van Messi en Ronaldo kan doorbreken. De Kroaat heeft een geweldig seizoen achter de rug, voor zowel club als land. “Er is maar één kandidaat voor de Ballon d’Or en dat is Luka Modric”, aldus Mijatovic in gesprek met Cadena SER. “Ik denk dat hij gaat winnen, aangezien hij ook al werd uitgeroepen tot de beste speler op het WK en in de Champions League, en omdat hij ook tot FIFA’s Best werd gekozen. We zullen zien wat er gebeurt, maar ik denk dat Luka de beste kans heeft om te winnen.”

Momenteel zijn er officieel nog dertig kanshebbers in de race voor de titel van de beste voetballer van het jaar. Op 3 december zal in Parijs de Ballon d’Or worden uitgereikt. Volgens diverse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport en La Stampa maken Messi en Ronaldo dit jaar geen kans. De laatste drie kanshebbers zouden Modric, Kylian Mbappé en Raphaël Varane zijn.