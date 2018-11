‘Onder meer Ziyech, Sol, Peterson, Vlap en El Khayati overpresteren momenteel’

In de rubriek 'Durf te vragen' van Feiten op Tafel beantwoorden presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris van den Ban vragen van kijkers. Dit keer nemen ze de eerste dertien speelrondes van de Eredivisie onder de loep en kijken ze welke spelers op basis van statistieken over- en juist onderpresteren in de competitie.

