Ibrahimovic: ‘Door hem voelde ik me Benjamin Button bij United’

Zlatan Ibrahimovic kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Manchester United. De Zweedse spits maakte in de zomer van 2016 de overstap van Paris Saint-Germain naar Old Trafford. Na goede prestaties bij clubs als Juventus, Barcelona, Internazionale, AC Milan en PSG, was het de vraag of de Zweed het op 35-jarige leeftijd ook in de Premier League kon laten zien. Met 28 doelpunten in alle competities en drie prijzen in een seizoen snoerde Ibrahimovic critici de mond. Terugkijkend op zijn tijd in Engeland is de aanvaller van LA Galaxy lovend over voormalig ploeggenoot Paul Pogba.

Ibrahimovic won met Manchester United de Community Shield, League Cup en Europa League. “Ik heb een fantastische tijd gehad bij Manchester United. Ik mis ze allemaal: Wazza (Wayne Rooney, red.), Michael Carrick en de jonge jongens, die allemaal wilden laten zien hoe goed ze waren”, aldus Ibrahimovic in gesprek met de BBC. “Ik had een mooie tijd omdat ik iedereen heb leren kennen. Ik was daar de volwassen kerel, terwijl de rest nog niet volwassen was.”

Met name met Paul Pogba had Ibrahimovic een goede klik. “Ik had nog nooit met hem gespeeld en wist ook niet hoe hij in elkaar stak als persoon. We hebben dezelfde zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) en ik heb hem leren kennen als een fantastisch persoon en een fantastische voetballer”, aldus Ibrahimovic. “Hij is een professionele jongen die iedere dag hard werkt en nooit een training of wedstrijd overslaat. Dat zijn dingen die de meeste mensen niet zien. Iedereen kan alleen maar oordelen over wat zij zien op televisie of negentig minuten in het stadion.”

“Met sommigen heb je gewoon een klik”, gaat de Zweed verder. “De connectie die wij op het veld hadden was geweldig. We hielpen elkaar uitstekend. Ik had hem nodig en hij had mij nodig. Het eerste jaar bij United was een fantastisch jaar. Door hem voelde ik me als Benjamin Button. Ik werd jonger, jonger en nog eens jonger. Jammer genoeg raakte ik geblesseerd. De Premier League mag blij zijn dat ik niet tien jaar eerder ben gekomen, want dan was het een ander verhaal geweest. Als kijkt naar al mijn statistieken, dan waren die hetzelfde geweest in de Premier League. Ik heb met United voor de juiste club gekozen.”