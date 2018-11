Amateurclub laat jonge kinderen niet langer op stage gaan naar profclubs

DOVO laat jeugdspelers jonger dan tien jaar niet langer op stage gaan naar betaald voetbal organisaties, zo maakt de amateurvereniging uit Veenendaal via de officiële kanalen bekend. Men signaleert dat profclubs kinderen op steeds jongere leeftijd proberen weg te plukken en noemt dat ‘pedagogisch niet verantwoord’.

“Meerdere verenigingen nemen daar nu een standpunt over in en DOVO gaat deze volgen. Per direct werken wij niet meer mee aan verzoeken om spelers uit te nodigen tot en met de Onder-10 teams. Diverse redenen liggen daaraan ten grondslag. De belangrijkste reden is dat we het veel te jong vinden om kinderen uit het veilige amateurklimaat en eigen omgeving te halen, wat in onze ogen pedagogisch niet verantwoord is”, laat Michael Brussen, hoofd jeugdopleidingen, weten op de website van DOVO.

“We zien steeds vaker de teleurstelling van de kinderen en ouders afdruipen als ze het wederom niet ‘gehaald’ hebben. Dit heeft een dusdanig negatieve invloed op het eigen team”, vervolgt Brussen. “De verwachtingen die geschept worden zijn niet meer reëel. Als vereniging zoeken wij steeds meer naar een modus waar kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven voetballen. Vanuit daar willen we contact met een bvo onderhouden over de ontwikkeling van deze kinderen.”

DOVO benadrukt dat men de kinderen geen kans wil ontnemen, maar stelt zijn vraagtekens bij de wijze van scouting op jonge leeftijd. De amateurclub heeft zijn standpunt inmiddels aan verschillende profclubs uitgelegd en hoopt op begrip.