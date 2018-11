‘Een vertrek van Paul Pogba is het beste voor beide partijen’

Paul Ince raadt Paul Pogba aan om Manchester United in januari te verlaten. De middenvelder is onder José Mourinho niet onomstreden en werd al het vice-aanvoerderschap ontnomen. Ince denkt dat Pogba bij een andere club beter tot zijn recht zou komen, zo vertelt de oud-middenvelder aan Paddy Power.

“Ik denk dat een vertrek van Pogba het beste voor beide partijen is. Hij heeft sinds zijn terugkeer nooit echt voet aan de grond gekregen bij Manchester United. Hij is inconsistent in zijn prestaties en hij wordt altijd omgeven door transfer talk”, aldus de 51-jarige Ince, die zes seizoenen voor Manchester United voetbalde.

“Sommige van die transfergeruchten komen uit zijn eigen kamp. Hij is zo’n speler waar, als hij eenmaal lang bij Manchester United speelt, trouble and talk van komt. Het ligt ook in zijn persoonlijkheid om geruchten aan te wakkeren, zoals het maken van een foto met Lionel Messi. Hij is een aandachtzoeker en wil dat de mensen over hem praten.”

“De drama doet me denken aan Éric Cantona, maar Cantona was te goed om te laten gaan. Ik zeg niet dat Pogba een Cantona is, maar als hij top speelt, dan zal niemand iets geven om alle drama. We weten dat hij een fantastische speler is. Ik denk overigens niet dat we hem de schuld kunnen geven van het feit dat hij verstikt is door José Mourinho”, gaat Ince verder.

“Als hij enige vrijheid krijgt om te voetballen, dan is hij van wereldklasse. Maar hij wordt onderdrukt bij Manchester United en wordt vaak verkeerd gebruikt. Hij maakt deel uit van het constante negativisme die op Old Trafford aanwezig is. Het zou me niet verbazen wanneer Manchester United hem laat gaan wanneer er een goede prijs op tafel komt.” Pogba heeft bij Manchester United nog een contract tot de zomer van 2021.