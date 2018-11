Van Bronckhorst blij: ‘Zij zullen dus ook met een positief gevoel terugkeren’

Feyenoord hervat de Eredivisie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Trainer Giovanni van Bronckhorst verwelkomt met Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen twee internationals die met een goed gevoel terugkeren van interlandverplichtingen. Vilhena zorgde in het duel tussen Duitsland en Nederland (2-2) voor een assist, terwijl Jörgensen trefzeker was voor Denemarken tegen Wales.

“Het was een goede invalbeurt van Tonny. Ik ben blij voor hem dat hij heeft kunnen spelen en als supporter ben ik ook blij dat we door zijn naar de final four. Ik heb met trots de interlands van Nederland bekeken. Tegen Frankrijk was het een hele goede wedstrijd, een overwinning met heel goed voetbal en was Nederland beduidend het betere elftal”, zegt Van Bronckhorst in gesprek met Feyenoord TV.

“Tegen Duitsland was het moeizamer. Maar het is tekenend als het minder gaat en er een team staat, dat je in de laatste fase van een wedstrijd nog de 2-2 maakt”, vervolgt de oefenmeester van de Rotterdammers. “Je gaat naar een vertegenwoordigend elftal om daar succes te hebben voor je land. Het blijft een eer om daar voor uit te komen. Voor Tonny en Nico is het positief, zij zullen dus ook met een positief gevoel terugkeren.”

“Als wij nog iets willen betekenen in de competitie, moeten we het laatste blok in de Eredivisie goed spelen”, stelt Van Bronckhorst, die geen gemakkelijke wedstrijd verwacht tegen FC Groningen. “Ze hebben een moeilijk, onrustig begin gehad van de competitie. De laatste weken is het rustiger, halen ze punten en krijgt het elftal een gezicht en een vaste manier van spelen. De laatste weken doen ze het goed en ze zullen hier komen om punten te halen.”