‘Manchester United schotelt routinier weeksalaris van 135.000 euro voor’

Manchester United wil langer door met Chris Smalling. De centrumverdediger heeft een aflopend contract, maar dat kan door een eenzijdige optie met één jaar verlengd worden. Manchester United hoopt echter meerdere seizoenen aan de samenwerking vast te plakken, zo schrijven diverse Engelse media.

De 29-jarige Smalling, die donderdag zijn verjaardag viert, verdient 90.000 euro per week. Als hij zijn contract verlengt, zal hij 135.000 euro op weekbasis opstrijken op Old Trafford. De onderhandelingen zullen waarschijnlijk niet veel problemen opleveren daar Smalling onder José Mourinho verzekerd is van een basisplaats.

De 31-voudig international van Engeland kwam dit seizoen reeds 14 keer in actie in het eerste elftal en speelt, zo schrijft de Engelse pers, stabieler en constanter dan collega’s als Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo en Victor Lindelöf. Hij wordt gelinkt aan Everton, maar kan er dus ook voor kiezen om langer bij Manchester United te blijven.

Smalling komt uit de jeugdopleiding van Millwall en via Maidstone en Fulham kwam hij in de zomer van 2010 bij Manchester United terecht. Tot dusverre speelde hij 303 wedstrijden voor the Red Devils en daarin was hij goed voor achttien doelpunten en vier assists. Hij won onder meer twee landstitels en één keer de Europa League.