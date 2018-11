‘In De Kuip zitten de fans vaker in de regen, maar is het veld heel goed’

De clubs in de Eredivisie wisten vorige week geen akkoord te bereiken over een eventueel kunstgrasverbod. Volgens boze tongen wil Heracles Almelo op kunstgras blijven spelen, omdat sponsor Ten Cate dit eist. Die beschuldigingen zijn onzin, zo benadrukt directeur Rob Toussaint in gesprek met TC Tubantia.

“We hebben al meer dan honderd jaar een goede band met het bedrijf, maar Ten Cate verplicht ons niet om op kunstgras te spelen. Ze zijn ook al tweeënhalf jaar onze hoofdsponsor niet meer, dat is Asito. Bovendien hebben ze niet alleen kunstgras, maar ook hybride velden, zoals die bij FC Groningen, Vitesse en AZ liggen”, stelt Toussaint. Heracles heeft de mogelijkheden voor een hybride veld onderzocht, maar de invloed van het weer in het Polman Stadion maakt dat lastig.

“Dit stadion is gebouwd op comfort en dat is gelukt, want de mensen zitten droog. Maar dat is voor natuurgras of een hybride veld niet de beste omgeving. In De Kuip zitten de toeschouwers vaker in de regen, maar is het veld heel goed. Hybride zou voor ons bovendien heel duur zijn geworden, omdat we dan een trainingsaccommodatie hadden moeten laten bouwen. Nu traint de selectie in het stadion”, vervolgt de directeur van Heracles. Hij benadrukt dat de Almeloërs best op natuurgras willen spelen.

Toussaint stelt dat als de televisiegelden beter verdeeld worden, de kosten voor een natuurgrasveld gedekt kunnen worden. “We begrijpen echt dat we niet dat hele bedrag krijgen en we willen ook niet bevoordeeld worden ten opzichte van andere clubs, maar het voorstel dat er nu ligt, komt niet in de buurt. Voorlopig kunnen we ons geld beter in spelers stoppen. Ik denk dat we Ajax met een betere selectie op kunstgras meer weerstand kunnen bieden, dan met een mindere selectie op natuurgras.”