‘Anderlecht meldt zich in zoektocht naar topman bij PSV’

Frank Arnesen gaat PSV mogelijk verlaten. Het Laatste Nieuws meldt dat de 62-jarige Deen met Anderlecht in gesprek is over een sportieve functie bij de club uit Brussel. Paars-Wit onderhandelt ook met de 48-jarige Pär Zetterberg.

Arnesen is een van de kandidaten om de rechterhand te worden van de sportieve baas Michael Verschueren. “Met zijn ervaring en internationaal netwerk moet hij voor een frisse wind in de paars-witte transferpolitiek zorgen”, zo valt er in de krant te lezen. Anderlecht is bezig om een nieuwe structuur op poten te zetten en wil dus dat Arnesen daarbij komt helpen.

De voormalig middenvelder trad per 1 juni 2017 toe tot de Raad van Commissarissen van PSV. Hij kreeg de portefeuille voetbalzaken onder zich en werd in die rol de opvolger van Hans van Breukelen, die als technisch directeur aan de slag was gegaan bij de KNVB.

“Ik vind het een enorme eer dat PSV mij in deze functie heeft teruggevraagd en kijk er naar uit om op de achtergrond de club van dienst te kunnen zijn. Ik kijk er naar uit om in deze voor mij nieuwe functie aan de slag te gaan”, sprak Arnesen, die eerder td was bij onder meer Chelsea, Tottenham Hotspur en PSV.