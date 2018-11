‘Ik probeer te laten zien dat ik de vaste rechtsback van Feyenoord ben’

Bart Nieuwkoop heeft normaliter geen basisplaats bij Feyenoord, maar mocht vanwege de schorsing van Jeremiah St. Juste wel vanaf het startsignaal beginnen tegen Heracles Almelo. De 22-jarige Nieuwkoop hoopt ook zondag tegen FC Groningen in de basis te staan, zo vertelt hij in een interview met RTV Rijnmond.

Nieuwkoop maakte onderdeel uit van het Feyenoord dat de landstitel behaalde, maar kwam zelf maar dertien keer in actie in de Eredivisie. “Ik ben daarna hard blijven werken, ook om die blessures niet terug te laten komen. Nu betaalt het zich uit, ik kan weer volle bak gaan. Ik probeer nu gewoon te laten zien dat ik de vaste rechtsback van Feyenoord ben.”

Nieuwkoop kampte vorig seizoen lange tijd met een hamstringblessure en dat was niet de eerste keer dat hij vanwege een kwetsuur niet in actie kon komen voor Feyenoord. Mede daardoor lukte het hem niet om een vaste plek te veroveren in het team van Giovanni van Bronckhorst, vertelt Nieuwkoop zelf.

De international van Jong Oranje staat inmiddels op 51 wedstrijden in het eerste elftal en daarin was hij goed voor 6 assists. Nieuwkoop, die ook nog concurrentie heeft van onder anderen Sven van Beek, ligt bij Feyenoord nog tot de zomer van 2020 vast.