‘FC Groningen breekt een lans voor het Nederlandse voetbal in Japan’

Ritsu Doan is dit seizoen waarschijnlijk de best presterende voetballer van FC Groningen. De aanvallende middenvelder scoorde in twaalf wedstrijden reeds drie keer voor De Trots van het Noorden en is niet alleen op het veld belangrijk, maar ook daarbuiten. Doan heeft commercieel veel waarde, zegt Edward Rikkert de Koe.

Rikkert de Koe is sportmarketeer, volgt het Japanse voetbal reeds sinds 1995 op de voet en bepaalt de marketingstrategie van FC Groningen in Japan. “De grote items, waarbij Doan wordt geïnterviewd als hun held, gecombineerd met eigen beelden van FC Groningen, daar vallen veel kijkers te halen. We hebben er eentje gehad van 8 miljoen, één van 11 miljoen, 15 miljoen en 21 miljoen kijkers.”

“Voor zijn laatste interland deze week is er ook zo’n programma geweest. Dan zit je op 11 tot 20 procent van de bevolking van 126 miljoen. Dat bereik is massive”, aldus Rikkert de Koe in een interview met De Telegraaf. FC Groningen bouwt bovendien veel naamsbekendheid op doordat de sportkranten- en tijdschriften in Japan door miljoenen mensen worden gelezen.

“Groningen breekt daarmee een lans voor het Nederlands voetbal in Japan. Doan is upcoming en Groningen vormt de vaandeldrager voor de Eredivisie”, besluit de sportmarketeer. De twintigjarige Doan speelt sinds medio 2017 in het Hitachi Stadion en heeft nog een contract tot medio 2021.