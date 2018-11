‘Ik ken de pijnpunten van Ajax, maar ook van Excelsior’

De clubs uit de Eredivisie bereikten vorige week een akkoord over een aantal wijzigingen vanaf het seizoen 2020/21. Er werd echter geen overeenstemming bereikt over een eventueel kunstgrasverbod en ook zal de competitie uit achttien ploegen blijven bestaan. Diverse clubs hopen dat Eric Gudde de twee bovenstaande onderwerpen opnieuw op de agenda kan zetten, schrijft De Telegraaf.

De algemeen directeur van de KNVB geeft aan dat hij ervoor ‘open’ staat om opnieuw aan de tekentafel plaats te nemen: “Niet voor niets sprak ik van een suboptimaal resultaat vorige week. Daarboven staat optimaal. Ik zie voldoende verbeterpunten. Clubs moeten het wel bij mij aangeven. Zeker heb ik ideeën en ik zal in ieders belang opereren.”

“Ik ken de pijnpunten van Ajax, maar ook van Excelsior. Zolang ik maar speelruimte krijg en dan praat je ook over geld. De clubs uit de Eerste Divisie opperden het al een.” Volgens Gudde moet ‘het stof’ neerdalen en moeten de clubs daarna verder kijken: “Uiteindelijk ligt de sleutel bij de Eredivisie als het om de verdeling van geld en de competitieopzet gaat.”

Het akkoord van vorige week gaat nog niet ver genoeg, zegt een clubdirecteur anoniem in De Telegraaf: “De voetballerij is een dynamische wereld en met het akkoord van vorige week staat niet alles in één klap stil.” Deze persoon geeft aan dat Gudde ‘de aangewezen man’ is om de partijen weer bij elkaar aan één tafel te krijgen en dat veel clubs in de Eredivisie ‘hun hoop’ op de ex-bestuurder van Feyenoord gevestigd hebben.