Viergever wil eindelijk prijs pakken: ‘Een onbeschrijfelijk gevoel’

Nick Viergever speelde vier jaar voor Ajax, maar werd niet één keer kampioen en pakte ook geen andere prijs met de club uit Amsterdam. De verdediger ruilde de hoofdstedelingen afgelopen zomer in voor PSV en met die ploeg staat hij bovenaan in de Eredivisie. Viergever hoopt nu wél de titel te grijpen.

Dat zou hem een ‘onbeschrijflijk gevoel’ geven, zo vertelt Viergever in een interview met het Eindhovens Dagblad: “Ik vind het een prachtige prijs omdat je daar een heel seizoen lang mee bezig bent. In ons team zitten nogal wat spelers die het al vaker meegemaakt hebben, weten wat gevraagd wordt en wat er bij komt kijken.”

Die ervaring noemt Viergever ‘een voordeel’: “Zelf ben ik natuurlijk ook al een tijdje bezig en daardoor kan ik de jonge collega's in het veld soms coachen.” De 29-jarige Viergever speelde tot dusverre negentien wedstrijden voor PSV en verloor er ‘slechts’ vier, van Barcelona, Internazionale, Tottenham Hotspur en Feyenoord (Johan Cruijff Schaal).

In de competitie is de formatie uit Brabant na twaalf speelronden nog ongeslagen: “Zelf ben ik natuurlijk ook al een tijdje bezig en daardoor kan ik de jonge collega's in het veld soms coachen”, besluit de drievoudig international. De koploper neemt het zaterdag in het eigen Philips Stadion op tegen sc Heerenveen.