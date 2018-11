Vertrek bij Vitesse lijkt nabij: ‘Ik kan niet leven met deze rol’

Thomas Bruns heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Vitesse. De 26-jarige middenvelder heeft geen basisplaats en viel dit seizoen slechts vijf keer in de Eredivisie in, met een totaal van 81 speelminuten. Om meer aan spelen toe te komen, wil Bruns in januari verkassen naar een andere club.

“Ik wil voetballen, niet hopen op tien minuten hier of een kwartier speeltijd daar. Of maar een enkele minuut als invaller, zoals nu het geval is. Ik kan niet leven met deze rol”, aldus de voormalig jeugdinternational van Oranje in een interview met de Gelderlander.

Bruns wil dat er ‘met spoed’ een einde komt aan zijn uitzichtloze situatie: “Ik ben aangewezen op blessures of schorsingen. En dan kampt Vitesse volop met blessureleed, maar het middenveld wordt tot dusver overgeslagen. Ik mis de wedstrijdspanning, negentig minuten óp het veld. Ik kan mijn ding niet doen.”

Bruns komt uit de jeugdopleiding van FC Twente en maakte in 2011 de overstap naar Heracles Almelo. Na 197 wedstrijden voor de zwart-witten te hebben gespeeld, vertrok hij vorig jaar zomer naar GelreDome. Hij tekende bij Vitesse een contract tot medio 2021.