Motta komt met bizar 2-7-2-systeem: ‘De doelman is een middenvelder’

Thiago Motta is sinds dit seizoen de trainer van de Onder-19 van Paris Saint-Germain. De oud-middenvelder houdt er de nodige revolutionaire ideeën op na, zo blijkt wel uit een interview dat hij gaf aan La Gazzetta dello Sport. Motta zou zijn team het liefst zien voetballen in een 2-7-2-systeem.

“Mijn opvatting over het voetbal is dat je aanvallend moet spelen. Een ploeg met kleine jongens die het spel in handen neemt, hoog druk zet en veel beweegt, met en zonde bal. Ik wil dat de speler die de bal heeft altijd drie of vier oplossingen heeft en dat er nog twee ploeggenoten bewegen die kunnen helpen. Het moeilijke aan voetbal is soms om dingen simpel te houden, maar ook om de basis, passing en het vrijlopen te blijven verzorgen.”

“Ik hou niet echt van formaties als zodanig omdat die je vaak in de val lokken”, gaat Motta verder. “Je kan een 5-3-2 erg offensief neerzetten, maar je kan ook een defensieve 4-3-3 kiezen. Alles hangt af van de kwaliteit van de spelers. Ik zag onlangs bijvoorbeeld een wedstrijd waarin de twee backs als ‘9’ en ‘10’ opereerden. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen bewondering heb voor echte verdedigers als Walter Samuel en Giorgio Chiellini.”

Motta speelt het liefst in een 2-7-2-systeem, zo vertelt hij: “De doelman geldt voor mij als een van de zeven middenvelders. Voor mij is de aanvaller de eerste verdediger en de doelman de eerste aanvaller. De doelman start het spel op met zijn voeten en de aanvallers zijn de eersten die druk moeten zetten om de bal te heroveren.” De 36-jarige Motta speelde zelf overigens zes seizoenen in het eerste elftal van Paris Saint-Germain.