Woensdag, 21 November 2018

Koeman was tweede keus voor Fenerbahçe

Scouts van Tottenham Hotspur zaten recent op de tribune bij VfL Wolfsburg. Doel van het bezoek was Josip Brekalo, een jonge Kroatische buitenspeler met een contract tot medio 2023 bij die Wölfe. (24sata)

Juventus is niet langer geïnteresseerd in Phil Foden. La Vecchia Signora wilde in eerste instantie gebruik maken van de moeizame contractonderhandelingen, maar is niet van plan de goede relatie met Manchester City in gevaar te brengen. (Calciomercato)

Erwin Koeman maakt het seizoen waarschijnlijk af als trainer van Fenerbahçe. De Nederlander was echter niet de eerste keus, want de club onderhandelde na het vertrek van Phillip Cocu met José Pekerman. Een akkoord bleef echter uit. (Diverse Turkse media) De Nederlander was echter niet de eerste keus, want de club onderhandelde na het vertrek van Phillip Cocu met José Pekerman. Een akkoord bleef echter uit.

Patrick Herrmann kan een binnenlandse transfer maken. Borussia Mönchengladbach-routinier staat hoog op het verlanglijstje van VfB Stuttgart. (BILD)

Keita Baldé gaat mogelijk zijn debuut maken in de Premier League. De aanvaller mag vertrekken bij Internazionale en is in beeld bij Wolverhampton Wanderers. (Tuttosport)