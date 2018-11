‘Als je dat niet wil, dan kun je net zo goed videospelletjes spelen’

Mamadou Sakho laat Crystal Palace in januari mogelijk achter zich. De 28-jarige centrale verdediger heeft nog een contract tot medio 2021, maar het staat hem tegen om tegen degradatie uit de Premier League te moeten voetballen. Sakho wil namelijk graag de Champions League in, vertelt hij in een interview met RMC.

“Ik ben altijd ambitieus geweest en heb altijd hard gewerkt om de hoogste niveaus te bereiken. Die ambitie is hetzelfde gebleven. Ik wil in de grootst mogelijke competities spelen. Als ik wat anders had gezegd, was er waarschijnlijk gezegd dat ik een gebrek aan ambitie heb en dat ik tevreden ben met wat ik heb. Maar waarom zou ik niet aan de Champions League mogen denken”, zo wordt de Fransman geciteerd.

De 28-voudig international speelde met Paris Saint-Germain en Liverpool in het miljardenbal en maakte vorig jaar zomer de definitieve overstap naar Crystal Palace. Na dit seizoen gaat de linkspoot nadenken over zijn toekomst: “Vraag het iedere andere speler van Crystal Palace en ze zullen je allemaal hetzelfde zeggen”, gaat Sakho verder.

“Je wil voor de beste clubs in de grootste toernooien spelen. Als je dat niet wil, dan kun je net zo goed videospelletjes gaan spelen. Ik kon in de zomer naar clubs in Spanje, Italië en Frankrijk, maar koos ervoor om in Engeland te blijven. Ik heb daar geen spijt van, maar aan het einde van het seizoen maak ik de balans voor mezelf op.”