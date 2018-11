Martens schiet Barcelona naar koppositie en valt geblesseerd uit

Lieke Martens heeft Barcelona hoogstpersoonlijk naar de overwinning geschoten. De Catalaanse dames waren woensdagavond in de tiende speelronde van de Liga Iberdrola met 2-5 te sterk voor Real Sociedad. Martens scoorde twee keer, maar viel vijf minuten voor rust uit met een blessure.

Barcelona staat door de overwinning met 26 punten op de eerste plaats, maar Atlético Madrid heeft slechts twee punten minder en heeft een duel minder gespeeld. De 25-jarige Martens had niet lang nodig om het net te vinden, want al na zeven minuten tikte ze van dichtbij de openingstreffer tegen de touwen. Het was haar tweede competitietreffer van het seizoen.

Carla Bautista deed meteen wat terug, maar via Toni Duggan werd het 1-2. Met een schot met haar linkervoet tekende Martens na achttien minuten voor de 1-3. Via Duggan en Aitana Bonmati werd het 1-5, al scoorde Real Sociedad nog wel een keer tegen. Stefanie van der Gragt viel halverwege de tweede helft in en maakte haar debuut voor Barcelona. Hoe zwaar Martens kwetsuur is, is nog niet bekend.