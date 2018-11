‘Dit plan dreigt Feyenoord in een neerwaartse spiraal te brengen’

Het nieuwe stadion van Feyenoord moet in 2023 klaar zijn. De gemeente hoopt dan ook dat de club uit Rotterdam deze maand nog een knoop doorhakt, anders zal het onderkomen waarschijnlijk later worden opgeleverd. De supportersgroepering Stadion op Zuid hoopt dat Feyenoord de plannen voor een ‘Feyenoord City’ afblaast.

Stadion op Zuid vreest voor een ‘historische vergissing’ en pleit voor renovatie van de huidige Kuip: “Dit plan is duidelijk niet het beste voor Feyenoord. Integendeel zelfs, het plan dreigt Feyenoord en alles wat de club zo uniek maakt in negatieve zin onomkeerbaar te veranderen en in een neerwaartse spiraal te brengen”, zo citeert RTV Rijnmond.

“De unieke Kuip en de binding met de trouwe supporters worden onnodig op het spel zet, terwijl het evident is dat Feyenoord er juist zo weinig voor terug vraagt én krijgt.” Het Feyenoord van trainer Giovanni van Bronckhorst wil eerst het ontwerp van het stadion optimaliseren en ook de garantie dat er een jaarlijkse vergoeding komt van minimaal 25 miljoen euro aan het spelersbudget.

Het NRC Handelsblad meldde reeds dat de geldeis van algemeen directeur Jan de Jong haalbaar is na gesprekken met de lokale politiek. Feyenoord wil dit geld als eerste krijgen, nog voor de gemeente en de banken uitbetaald krijgen, zo klinkt het.