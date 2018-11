AZ maakte indruk op talent: ‘Daarom besloot ik om hier naartoe te gaan’

Albert Gudmundsson heeft geen spijt van zijn transfer naar AZ. De aanvallende middenvelder annex aanvaller kwam bij PSV amper aan spelen toe en vertrok derhalve naar het AFAS Stadion. De 21-jarige Gudmundsson speelde tot dusverre twaalf wedstrijden in het eerste elftal van AZ.

“Naar mijn mening waren speelminuten het enige wat ik nodig had, maar mijn stap naar AZ geeft geen garantie op speeltijd. Ik moet mijzelf laten zien op trainingen en wedstrijden en dan zal ik spelen. Daarna moet ik het over langere tijd laten zien om in de basis te blijven staan”, zegt Gudmundsson tegen FOX Sports.

De negenvoudig A-international van IJsland voerde vóór zijn komst een gesprek met de technische staf van AZ. Hij raakte onder de indruk van de plannen in Alkmaar: “Daarom besloot ik om naar AZ te gaan en om mij hier verder te ontwikkelen.”

Gudmundsson, die twee doelpunten voor AZ achter zijn naam heeft staan, speelde voor KR Reykjavík en sc Heerenveen, alvorens hij bij PSV terechtkwam. In Eindhoven mocht hij twaalf keer opdraven bij het eerste elftal. Zijn contract bij AZ loopt momenteel door tot de zomer van 2022.