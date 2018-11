‘Veel scorende middenvelder speelt zich in kijker bij Ajax en PSV’

Víctor Guzmán komt mogelijk in de Eredivisie terecht. Univision meldt woensdag dat de aanvallende middenvelder van CF Pachuca in beeld is bij zowel Ajax als PSV. De club uit Eindhoven versterkte zich eerder reeds met twee spelers van Pachuca, te weten Hirving Lozano en Érick Gutiérrez.

De 23-jarige Guzmán begon zijn carrière bij Chivas Guadalajara en vertrok in 2015 op huurbasis naar Pachuca. Los Tuzos namen de viervoudig A-international van Mexico in de winter van 2017 definitief over en hebben hem nog tot en met nieuwjaarsdag 2022 onder contract staan.

Pachuca staat er desondanks voor open om Guzmán te verkopen, maar wil dan wel een vergelijkbaar bedrag ontvangen als de transfersom die voor Lozano is betaald. Naar verluidt maakte PSV acht miljoen euro over, exclusief vier miljoen aan variabelen. Beide clubs hebben de financiële details van Lozano’s transfer echter nooit geopenbaard.

Ajax en PSV zijn echter niet de enige clubs die interesse hebben in El Pocho (‘de hond’, want ook Borussia Dortmund, Atlético Madrid en een tweede Spaanse club zijn in de markt. Guzmán, wiens speelstijl wordt vergeleken met die van Héctor Herrera, scoorde dit seizoen negen keer in zeventien officiële wedstrijden in clubverband.