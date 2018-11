‘Mijn oude niveau, waarmee ik Oranje Onder-17 haalde, is niet ver meer’

Voor Anthony Berenstein staat vrijdagavond een bijzondere wedstrijd op het programma. De 21-jarige vleugelaanvaller staat met FC Volendam voor de tweede keer in competitieverband tegenover zijn oude club, als Jong FC Utrecht op bezoek komt in het vissersdorp. In de Domstad maakte Berenstein furore als jeugdinternational, tot een slepende enkelblessure zijn carrière in de knop leek te breken.

Door Chris Meijer

In 2014 liep Berenstein bij Oranje Onder-17 een zware enkelblessure op, die hem lange tijd aan de kant zou houden. Twee jaar later besloot FC Utrecht afscheid te nemen van de talentvolle aanvaller. Na een korte periode bij FC Dordrecht verdween hij in 2017 zelfs helemaal uit het profvoetbal. Halverwege vorig seizoen bood Volendam Berenstein een nieuwe kans in het betaald voetbal, waar hij zijn veelbelovende loopbaan nieuw leven lijkt in te blazen. “Ik mis nog het verfijnde wat ik had. Maar mijn oude niveau, waarmee ik Oranje Onder-17 haalde, is niet ver meer. Ik ben kritisch op mezelf, vind dat ik voor te weinig doelpunten en assists zorg. Toch is dit sinds lange tijd weer een seizoen dat ik speel, dus ik ben ervan overtuigd dat het gaat komen’, zegt Berenstein in gesprek met Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie.

“Het gaat met stapjes vooruit. Mijn techniek, mijn schot: het komt allemaal langzaam weer terug. Het is me zeker tegengevallen hoe zwaar het allemaal is geweest. Volendam probeert me overal bij te helpen, ik heb hier de kans gekregen om me te ontwikkelen en weer omhoog te kunnen kijken”, vervolgt de aanvaller. De wedstrijd tegen Jong FC Utrecht stond al een tijdje met rood omcirkeld in de agenda van Berenstein. “Het is een bijzondere wedstrijd, ja. Ik kom aardig wat jongens tegen met wie ik heb samengespeeld: Tim Brinkman, Mitchell van Rooijen, Junior van der Velden, Odysseus Velanas. Met Rick van der Meer heb ik nog samengespeeld bij Oranje. Voor de wedstrijd wil ik wel even een praatje met ze maken. Tijdens de wedstrijd wil ik vooral serieus blijven, uiteraard.”

“Ik wil me graag laten zien, dat ik het aankan en dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Dat wil ik normaal ook, maar nu krijg je toch een extra boost. Je bent extra gebrand om wat te laten zien. Ik wil graag aantonen dat ik me nog aan het ontwikkelen ben en nog steeds ver kan komen. Als dat tegen Jong Utrecht kan, met een trainer en spelers die mij kennen, is dat leuk. In de zware periode heb ik aan mezelf getwijfeld, dus ik wil het ook aan mezelf bewijzen. Het is een persoonlijk dingetje. Als we van Utrecht winnen, ben ik toch vrolijker dan normaal. Puur om duidelijk te maken: ik ben er nog en niet meer de speler die destijds weg moest”, stelt Berenstein. Volendam begon het seizoen uiterst moeizaam, wat trainer Misha Salden al snel de kop kostte. Sinds de komst van zijn opvolger Hans de Koning is het Andere Oranje nog ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie.

“De nieuwe trainer heeft andere impulsen gebracht. Dat is niet per se beter, maar heeft de zaken wel veranderd. Het was een lastige periode in het begin van het seizoen, ik was geblesseerd en moest van de kant toekijken. Dan zie je dat het moeizaam gaat, waar niet echt een verklaring voor te vinden is. Nu kom je dan op een punt waarop je van Jong FC Utrecht moet winnen, linksom of rechtsom. Daar mogen geen excuses voor zijn.” Eerder maakten vleugelaanvallers als Brandley Kuwas, Gyliano van Velzen en Ludcinio Marengo via Volendam de overstap naar de Eredivisie.

“Ik spiegel me niet aan hen, maar zij hebben wel bewezen dat je vanaf Volendam mooie stappen kunt maken. Je ziet meer spelers die vanaf hier mooie stappen kunnen maken, dat is goed om te zien”, reageert Berenstein. Hij speelde dit seizoen tot dusver twaalf wedstrijden voor FC Volendam. Het contract van de aanvaller in het Kras Stadion loopt nog tot medio 2019, al heeft de club een optie voor nog een seizoen. “Ik maak het seizoen af bij Volendam en we zien wel of er wat moois komt daarna. Als er interesse is, geeft dat weer een boost. Ik heb nog een optie bij Volendam en als ze die lichten, zou ik blij zijn. Als er een andere club komt, zou ik ook blij zijn. Ik ben blij met wat ik nu heb en hoe het nu loopt, het kan nog even niet stuk.”