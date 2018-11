‘Mijn grote doel is om met FC Volendam in de Eredivisie te belanden’

Nick Doodeman blijft langer bij FC Volendam. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt bekend dat het aflopende contract van de rechtsbuiten met één seizoen is verlengd. Doodeman ligt nu tot medio 2020 vast in het Kras Stadion.

Doodeman komt uit de jeugdopleiding van AZ en haalde daar het eerste elftal niet. Hij maakte vorig jaar zomer de overstap naar FC Volendam en is bezig aan een uitstekend seizoen. Na veertien wedstrijden staat de teller voor de aanvaller op vier doelpunten en drie assists. Vorig seizoen bereidde de ‘assistkoning’ vijftien doelpunten direct voor.

“Ik ben hartstikke blij met mijn nieuwe contract”, reageert Doodeman. “FC Volendam en ik hebben vanaf het begin al veel vertrouwen in elkaar. Voorlopig zitten we in een goede fase en hieraan hopen we vrijdag tegen Jong FC Utrecht een vervolg te geven. Ik wil dolgraag de play-offs halen en hierin natuurlijk zo ver mogelijk komen. Mijn grote doel is uiteraard om uiteindelijk met FC Volendam in de Eredivisie te belanden.”