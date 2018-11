NAC Breda verwelkomt voormalig Turks international op trainingsveld

Can Arat is op stage bij NAC Breda. De voormalig verdediger van onder meer Fenerbahçe en de nationale ploeg van Turkije is bezig met zijn trainerscursus en om zijn diploma te kunnen halen, neemt hij een kijkje in de keuken bij NAC.

De 34-jarige Can schrijft op Twitter dat hij bij De Parel van het Zuiden is om ‘nieuwe informatie aan zijn kennis’ toe te voegen. Hij schrijft eveneens dat hij Pierre van Hooijdonk dankbaar is voor de kans die hij krijgt. Van Hooijdonk bemoeit zich sinds kort met het technisch beleid van de hekkensluiter van de Eredivisie.

De oud-spits speelde van 2003 tot 2005 voor Fenerbahçe en in die periode stond ook Can onder contract in Aziatisch Istanbul. Hij brak nooit door in het eerste van De Gele Kanaries en werd verhuurd aan Karsiyaka en Sivasspor. Later speelde de negenvoudig international voor Medipol Basaksehir, Antalyaspor en Sariyer.