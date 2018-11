Marca: PSG brengt bij Ajax bod van tachtig miljoen euro uit

Paris Saint-Germain is al langer geïnteresseerd in Frenkie de Jong en heeft nu een formeel bod neergelegd in Amsterdam, zo weet Marca te melden. De sportkrant schrijft dat de regerend kampioen van Frankrijk tachtig miljoen euro heeft geboden. De Jong moet bij PSG de opvolger worden van Adrien Rabiot.

De 23-jarige Rabiot heeft een aflopend contract en het is onduidelijk of hij dat gaat verlengen. Onder meer Barcelona heeft interesse in de Fransman, al is die club ook in de markt voor de 21-jarige De Jong. Naast PSG en Barcelona zitten naar verluidt Real Madrid, Tottenham Hotspur en het Manchester City van Josep Guardiola achter de middenvelder van Ajax aan.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars bevestigde in september overigens dat Barcelona zich tijdens de zomerperiode heeft gemeld voor De Jong: “Barcelona schatte De Jong niet op waarde. Barcelona mag in januari terugkomen voor Frenkie. Spelers gaan in die periode toch niet weg”, zo werd de bestuurder tijdens een evenement geciteerd door Ajax Showtime.

Barcelona zou achtereenvolgens 25 en 30 miljoen euro hebben geboden, maar die aanbiedingen deed Overmars af als ‘kansloos’. De Jong maakte in de zomer van 2015 de overstap van Willem II naar Ajax en heeft momenteel een contract tot medio 2022. In dienst van het Nederlands elftal staat de teller op vijf interlands.