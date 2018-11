‘Bayern sorteert voor op afscheid Hoeness en heeft droomkandidaat’

Uli Hoeness gaf twee weken geleden aan dat hij over ‘twee, drie jaar’ stopt met zijn werkzaamheden als voorzitter van Bayern München. De bestuurder voegde eraan toe dat hij de club op financieel gebied goed wil achterlaten en dat zijn opvolger iemand moet zijn met ‘een menselijke kant’: “Iemand uit de voetbalwereld ook.”

“Het wordt moeilijk. Als ik had geweten dat er een persoon is die het nu al kan overnemen, dan stop ik volgend jaar nog”, zo werd Hoeness geciteerd door diverse Duitse media. Diezelfde media, waaronder BILD, melden nu dat voormalig doelman Oliver Kahn de beste papieren heeft om de voorzittershamer van de 66-jarige Hoeness over te nemen.

De 49-jarige Kahn keepte van 1994 tot 2008 bij Bayern en won talloze prijzen met der Rekordmeister: acht landstitels, zesmaal de DFB-Pokal, vijf keer de DFB-Ligapokal, de Champions League, UEFA Cup en Intercontinental Cup. Met de nationale ploeg van Duitsland won hij in 1996 het EK in Engeland. In de finale werd het 1-2 tegen Tsjechië.

Kahn ging na zijn loopbaan als commentator aan de slag bij ZDF en hij behaalde zijn trainerspapieren. Hij wees aanbiedingen van onder meer Schalke 04 af om daar toe te treden tot het bestuur, maar ziet mogelijk wel brood in een terugkeer bij Bayern. Hij zou de afgelopen weken meerdere keren in het geheim hebben onderhandeld met Bayern.