‘Usain Bolt staat voor bijzondere samenwerking met Maradona’

Usain Bolt trapt zijn profcarrière in het voetbal mogelijk af in Mexico. De 32-jarige Jamaicaan staat volgens de krant Olé namelijk in de serieuze belangstelling van Dorados de Sinaloa, een club die uitkomt op het tweede niveau van Mexico. De club uit Culiacán wordt getraind door Diego Maradona.

Los Dorados plaatsten zich onlangs voor de halve finale van het kampioenschap in de tweede Mexicaanse afdeling en willen in januari ten minste één nieuwe speler presenteren. Dat zou dus Bolt moeten worden. Het sprintkanon heeft de wens om na zijn atletiekloopbaan verder te gaan in de voetballerij en is al tijden op zoek naar een vast contract.

Bolt trainde mee bij Borussia Dortmund en Strömsgodset IF en kon een contract tekenen bij Central Coast Mariners, maar die club uit Australië maakte begin november bekend dat er geen akkoord kon worden bereikt. Naar verluidt kon Bolt tekenen voor een jaarsalaris van 130.000 euro, maar mikte hij zelf op 2,6 miljoen euro.

Bolt trainde sinds augustus mee met de club uit Gosford en scoorde twee keer in een oefenwedstrijd tegen Macarthur South West United (4-0). Central Coast was tevreden en wilde hem vastleggen, maar kon geen ‘commerciële oplossing’ vinden om aan de voorwaarden van Bolt te voldoen. Eerder wees hij een voorstel van het Maltese FC Valletta af.