Manchester City wil clubrecord verbreken voor De Jong

Wolverhampton Wanderers heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Mbaye Diagne. The Wolves willen de Senegalese spits in januari graag overnemen van Kasimpasa. (ESPN)

Tottenham Hotspur gaat proberen Declan Rice voor de neus van de concurrentie weg te kapen. Manchester United, Chelsea, Arsenal en Liverpool zijn ook geïnteresseerd in de middenvelder van West Ham United. (The Sun)