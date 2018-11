Napoli denkt aan terugkeer Cavani: ‘Als Ancelotti het goed vindt’

Edinson Cavani wordt al geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer bij Napoli en voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft met uitspraken tegenover Radio Kiss Kiss olie op het vuur gegooid. Hij laat weten dat als Paris Saint-Germain niet al te hoog in de boom gaat zitten en trainer Carlo Ancelotti het in Cavani zit zitten, er werk zal worden gemaakt van de terugkeer van Cavani naar Napels.

De Laurentiis benadrukt dat Napoli in januari niet veel actie zal ondernemen op de transfermarkt. “Mensen vragen me veel over de transfermarkt in januari, maar we hebben het beste van spelers als Alex Meret, Amin Younes, Faouzi Ghoulam, Vlad Churches en Simone Verdi nog niet gezien”, aldus De Laurentiis. “Cavani? Ik heb hem pas ontmoet in Parijs. We hebben elkaar een knuffel gegeven. Hij heeft hier twee zoons, hoe kan hij Napels niet missen?”

“Als aan het einde van het seizoen, en Carlo Ancelotti is het ermee eens, PSG hem voor niets laat gaan, of in ieder geval voor een redelijk bedrag omdat zijn contract afloopt, en hij genoegen neemt met zes tot zeven miljoen euro per seizoen, dan zou hij terug kunnen komen. Maar ik herhaal: alleen als Ancelotti toestemming geeft.” De 31-jarige Cavani maakte in de zomer van 2013 voor bijna 65 miljoen euro de overstap van Napoli naar PSG. Zijn contract in het Parc des Princes loopt door tot de zomer van 2020.