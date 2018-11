'Ronald Koeman deed zijn vriend Mark van Bommel een plezier’

Johan Cruijff was natuurlijk de legendarische nummer 14 en uitgerekend in de 14e aflevering van het Betweters Koningskoppel, gevormd door Jeffrey en Dave, kunnen we zeggen: we houden weer van Oranje! Nederland zit bij de ‘Final Four’ van de Nations League, top. Maar er wordt natuurlijk ook vooruitgeblikt op de Eredivisie: PSV houdt al héél lang niet de nul tegen sc Heerenveen; gaat uitgerekend Sam Lammers scoren tegen de Eindhovenaren? Verder: het kapsel van Jan Olde Riekerink, wedstrijden van Ajax staan garant voor spektakel en Kasper Dolberg gaat scoren tegen NAC. En natuurlijk ook Feyenoord - FC Groningen in de magische Kuip, waar het dit seizoen praktisch onverslaanbaar is.