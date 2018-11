Oranje een ‘gouden generatie’: ‘Komende toernooien titelkandidaat’

Aad de Mos noemt het huidige Oranje een ‘gouden generatie’ en verwacht dat het Nederlands elftal de eerste winnaar gaat worden van de Nations League. Dat zegt de ex-trainer van onder meer Ajax en PSV in gesprek met Sport/Voetbalmagazine. De Mos verwacht dat Nederland onder leiding van bondscoach Ronald Koeman hoge ogen gaat gooien op de komende EK’s en WK’s.

Het Nederlands elftal ontbrak op de afgelopen twee grote eindtoernooien, maar lijkt nu de weg naar boven weer te hebben ingeslagen. In een groep met Duitsland en wereldkampioen Frankrijk eindigde Oranje op de eerste plaats in de Nations League. "Deze ploeg beschikt over een zeer talentrijke generatie, die nog mooie resultaten zal neerzetten", aldus De Mos. "Dit team is een gouden generatie, jongens die geboren zijn in dezelfde periode en van wie de meesten een goede opleiding kregen bij Ajax en PSV. Twee clubs die het niet toevallig ook weer goed doen in de Champions League.”

Volgens De Mos beschikt Oranje over verschillende spelers die nu al van wereldklasse zijn. "Met Jasper Cillessen heb je een uitstekende doelman - anders speel je niet bij Barcelona - maar ook Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn absolute wereldtop.” Volgens de Hagenaar heeft Nederland in juni tijdens de eindronde van de Nations League tegen Portugal, Zwitserland en Engeland een goede kans om eerste te worden. "Als je Duitsland en Frankrijk klopt, dan maak je de meeste kans. Ze zijn voetballend ook veel beter dan de andere drie finalisten.”

Het gaat de goede kant op met het Nederlands elftal, merkt De Mos. "Ik voorspel dat dit Oranje op de komende grote toernooien weer een titelkandidaat wordt. Samen met Duitsland, dat met een nieuwe generatie de Confederations Cup won, en nog altijd Frankrijk. De Rode Duivels lijken op basis van leeftijd af te haken."