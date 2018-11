Wijnaldum onder de indruk: ‘Hij dwingt tegenstanders tot kiezen’

Georginio Wijnaldum vormde de afgelopen twee interlands tegen Frankrijk en Duitsland het middenveld van Oranje samen met Marten de Roon en Frenkie de Jong. Met name over laatstgenoemde is de speler van Liverpool zeer te spreken. De 21-jarige Ajacied heeft pas vijf interlands achter zijn naam staan, maar in korte tijd heeft hij ervoor gezorgd dat tijdens zijn duels met het Nederlands elftal de ogen op hem gericht zijn. Wijnaldum is blij met De Jong als ploeggenoot.

De Jong debuteerde tegen Peru en veroverde sindsdien een basisplaats in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. Wijnaldum vindt dat de vijfvoudig international over specifieke kwaliteiten beschikt. "Met zijn dribbels zorgt hij altijd voor een goede aansluiting van verdediging naar middenveld en van middenveld naar aanval. Hij is altijd in staat ruimte te creëren doordat-ie altijd aanspeelbaar is", laat de ex-speler van onder Feyenoord en PSV weten in gesprek met Voetbal International. "Met zijn acties zorgt voor overtalsituaties: hij dwingt tegenstanders tot kiezen, ze moeten uit positie komen, iemand loslaten, wat dan automatisch ruimte of een vrije man bij ons oplevert. Daardoor is het voor mij ook makkelijker voetballen.”

De Jong staat naar verluidt hoog op de lijstjes bij Europese topclubs als Barcelona en Manchester City. Wijnaldum stond meerdere keren samen met De Jong op het veld en is onder de indruk. “Bijzonder dat je in Nederland niemand hoort zeuren dat-ie sneller moet spelen als hij aan een dribbel begint. Ik vind dat bijzonder, want Nederland is toch ook een afleerland”, vertelt Wijnaldum, die al 53 interlands speelde in het shirt van Oranje. “Ik weet het, de bal is altijd sneller, maar soms moet je spelers laten dribbelen om juist verschil te maken. Waarom denk je dat we in staat waren die stugge Franse ploeg toch geregeld uit elkaar te spelen? Dat heeft gewoon te maken met de balvaardigheid van de Nederlandse spelers. Als je dat hebt in je ploeg, dat is een zegen, hoor.”