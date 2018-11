Barcelona ziet goedkoper alternatief voor De Jong

Martin O’Neill vertrok woensdag als bondscoach van Ierland. Mick McCarthy, die sinds zijn vertrek bij Ipswich Town in april zonder werk zit, staat er open voor om voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ierse ploeg onder zijn hoede te nemen. (Sky Sports)

Mohamed Elneny kan een transfer binnen de Premier League maken. De middenvelder van Arsenal is in beeld bij Leicester City en mag naar verluidt voor zeventien miljoen euro vertrekken. (Leicester Mercury)

OGC Nice hoopte zich in januari te kunnen versterken met Simon Mignolet. De Fransen lijken echter voorlopig mis te grijpen, aangezien de Belg het seizoen af gaat maken bij Liverpool. (Liverpool Echo)

West Ham United wil in de winterse transferperiode zakendoen met Olympiacos. De Londenaren bereiden een bod van ruim vijf miljoen euro voor op linksback Leonardo Koutris. (Daily Mirror)