‘Barça moet tot 2020 honderd miljoen meer betalen voor Liverpool-spelers’

Barcelona nam Philippe Coutinho in januari over van Liverpool. Na betrekkelijk moeizame onderhandelingen telden de Catalanen een bedrag van circa 130 miljoen euro neer om de Braziliaan los te weken bij the Reds. Daar bovenop heeft Liverpool nog eens een opmerkelijke afspraak opgenomen in de deal, zo meldt The Times.

Bij Liverpool was men namelijk bang dat Barcelona aan meer spelers zou gaan trekken. Om die reden is er tijdens de onderhandelingen over Coutinho afgesproken dat Barça voorlopig een fors extra bedrag moet betalen indien men een speler van Liverpool wil overnemen. Tot medio 2020 moet Barcelona een bedrag van honderd miljoen euro bovenop een met Liverpool overeengekomen transfersom betalen.

Indien Liverpool en Barcelona het bijvoorbeeld eens worden over een transfersom van 75 miljoen, zal het totaalbedrag dus automatisch 175 miljoen bedragen. De regerend kampioen van Spanje wilde een dergelijke clausule eigenlijk niet in het akkoord over Coutinho opnemen. Toch wist Michael Edwards, sportief directeur van Liverpool, de clausule op te nemen in de deal. Barcelona wilde Coutinho eigenlijk al in de zomer van 2017 overnemen, maar bereikte destijds geen akkoord met Liverpool.