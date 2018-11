‘Bij ADO ben ik een keer verkocht én een keer bijna verkocht’

Mike van Duinen speelt sinds afgelopen zomer voor PEC Zwolle, dat hem overnam van Excelsior. De 27-jarige spits speelde eerder in het shirt van ADO Den Haag, Fortuna Düsseldorf en Roda JC Kerkrade. In gesprek met Voetbal International vertelt Van Duinen dat hij niks heeft met de randzaken in de voetbalwereld.

“Voetballen is het mooiste wat er is. Tegelijkertijd zijn er veel randzaken die mij totaal niet raken. Als je al die verhalen hoort en leest... Bij ADO ben ik een keer verkocht én een keer bijna verkocht. Aan AZ. Je leest van alles, er worden spelletjes gespeeld, er wordt gelekt zelfs. Op een gegeven moment weet je zelf niet meer wat waar is. Het kan echt een slangenkuil zijn”, zegt Van Duinen. Hij maakte bij ADO Den Haag zijn debuut in het betaald voetbal.

De club uit de Hofstad verkocht hem in de zomer van 2015 aan het Duitse Fortuna Düsseldorf. Zijn verblijf in Duitsland werd geen al te groot succes en in 2016 keerde hij eerst op huurbasis terug in Nederland bij Roda JC, om een halfjaar later transfervrij naar Excelsior te verkassen. Na twee jaar in Kralingen verdiende Van Duinen een transfer naar PEC Zwolle, waar hij dit seizoen tot dusver goed was voor vijf doelpunten en drie assists in veertien wedstrijden.

“Mijn broer is zaakwaarnemer. Dat zou echt niks voor mij zijn. Online lees je over jonge spelers die van zaakwaarnemer wisselen omdat ze de volgende stap niet kunnen maken. Heel stom misschien, maar moet de speler zichzelf niet verkopen op het veld? Dan komen clubs vanzelf”, aldus Van Duinen, die afgelopen zomer tot medio 2021 bij PEC Zwolle tekende.