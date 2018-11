‘Ik zag toen echt niet de nieuwe aanvoerder van Oranje in hem’

Het Nederlands elftal is onder leiding van Ronald Koeman de weg naar boven weer ingeslagen en twee van de belangrijkste schakels in het elftal van de bondscoach hebben een verleden bij Willem II. Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, inmiddels actief bij respectievelijk Liverpool en Ajax, maakten allebei deel uit van de jeugdopleiding van de Tilburgers en dat leidt tot trots bij jeugdtrainer Robby Hendriks.

“Het zijn spelers die nu op het allerhoogste niveau het verschil maken en toch een belangrijke historie in de jeugdopleiding van de club hebben. Daar mag je best trots op zijn”, vertelt Hendriks in het Brabants Dagblad over de twee, die zelf nauwelijks hun stempel hebben gedrukt op de hoofdmacht van de Brabanders.

De Jong speelde slechts één wedstrijd voor de Tilburgers, terwijl Van Dijk voordat hij zijn debuut kon maken naar FC Groningen vertrok. Hendriks had dan ook niet verwacht dat Van Dijk uit zou groeien tot de speler die hij nu is: “Hij was al heel jong groot en sterk, een rots in de branding. Dat wel. Maar ik zag toen echt niet de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal in hem.”

Dat Van Dijk als Bredanaar in de jeugd van Willem II actief was, zorgde daarnaast voor extra aandacht voor de prestaties van de verdediger: “Die kwam uit een ander milieu. Hij zocht altijd de grenzen op, was echt een ratje. Hij was toch die jongen uit Breda die in Tilburg voetbalde - 'waarom niet bij NAC?' - en vond dat hij zich steeds moest bewijzen. Je ziet dat hij zich pas op latere leeftijd enorm ontwikkeld heeft.”