Spaan: ‘Echt niet: het was Frenkie die in de problemen kwam’

Oranje kende maandagavond een moeizame eerste helft tegen Duitsland, dat in Gelsenkirchen al na twintig minuten op een 2-0 voorsprong stond. Henk Spaan schrijft in zijn column in Het Parool dat Frenkie de Jong in zijn ogen verantwoordelijk was voor het feit dat Nederland overlopen werd door de Duitsers.

“In de NRC stond dat De Roon door de Duitsers was overlopen. Echt niet: het was Frenkie die in de problemen kwam en De Roon die de omschakelende Duitsers af en toe wist te stuiten”, stelt Spaan. Bondscoach Ronald Koeman gaf Kenny Tete in Duitsland de voorkeur boven Denzel Dumfries, die tegen Frankrijk nog een basisplaats had. Spaan is niet onder de indruk van de prestaties van de vleugelverdediger van Olympique Lyon.

“Bovendien moest De Roon de rechterachterkant beveiligen, omdat Tete echt geen idee had. Koeman schijnt Kenny goed te vinden, wat voor die jongen alleen maar een hoop stress oplevert”, vervolgt de columnist, die positief is over de inbreng van Dumfries. “Waarom was Matthijs de Ligt zo goed tegen de Fransen? Ook door de aanwezigheid van Dumfries. Waarom was De Ligt matig tegen de Duitsers? Ook door de afwezigheid van Dumfries.”