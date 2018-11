Boateng waarschuwt: ‘Ze mogen niet denken dat ze een plek hebben veroverd’

Jérôme Boateng kwam tot nu toe 76 keer in actie voor de Duitse nationale ploeg, maar de stopper van Bayern München was niet van de partij tijdens de afgelopen twee interlands die Die Mannschaft tegen Rusland en Nederland speelde. Verdedigers als Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Matthias Ginter en Mats Hummels kregen de voorkeur boven de speler van Bayern München, die de afgelopen maanden veel kritiek kreeg door zijn spel in de Nations League.

Lothar Matthaüs liet eerder al weten te vrezen dat Boatengs carrière bij de Duitse nationale ploeg erop zit, maar de dertigjarige verdediger wil hier zelf niets van weten: “Ik ben niet met pensioen. Jongere spelers moeten ook hun kansen krijgen, zelfs op mijn positie, maar uiteindelijk zal kwaliteit altijd boven komen drijven”, vertelt hij in gesprek met BILD.

“Je moet ook consistent blijven presteren, als jongere verdediger mag je na een of twee goede wedstrijden niet denken van: ‘Nu heb ik de positie permanent veroverd’. Ik speel al jaren voor de nationale ploeg en ook voor Bayern. Ik heb altijd consistent gepresteerd, op een paar fases in mijn loopbaan na waarin het anders liep”, vervolgt hij.

Bondscoach Joachim Löw legde zijn beslissing om Boateng niet op te roepen eerder uit met de woorden dat de centrale verdediger een goede pauze kon gebruiken: “Ik heb hem verteld dat ik een aantal opties heb voor zijn positie en dat er een aantal goede, jonge spelers aan zitten te komen. Ik wil de generatie van 2014 niet zomaar aan de kant zetten, maar het is nu tijd voor verdere veranderingen. Dit team moet opgepept worden en het is mijn baan om dat te doen”, was hij vorige week duidelijk.