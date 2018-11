Seedorf: ‘De clubs liggen te slapen, hij moet niet in de tweede divisie spelen’

Het Kameroen van Clarence Seedorf verloor dinsdagavond in het Engelse Milton Keynes met 1-0 van Brazilië, door een doelpunt van Richarlison. De bondscoach toonde zich na afloop van de oefeninterland tevreden over het spel van zijn ploeg en in het bijzonder over Jeando Fuchs, die voor het Franse FC Sochaux speelt.

“De clubs liggen te slapen. Fuchs zou niet in de tweede divisie moeten spelen, daar is hij te goed voor. Ik ben heel trots op hoe hij het vandaag heeft gedaan”, tekent De Telegraaf op uit de mond van Seedorf. Fuchs doorliep de jeugdopleiding van FC Sochaux, dat uitkomt in de Ligue 2. Seedorf laat zich positief uit over de prestaties van zijn ploeg in Milton Keynes. “Want dankzij zijn teamgenoten kon Fuchs zo goed spelen.”

“Het was niet makkelijk om vier dagen na de zware wedstrijd tegen Marokko (2-0 nederlaag, red.) weer te spelen. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst”, concludeert de keuzeheer van Kameroen. Hij kreeg complimenten van Tite, zijn collega van Brazilië. “Ik heb Seedorf na afloop gefeliciteerd, omdat we hebben er samen een mooie wedstrijd van hadden gemaakt. Het was een leuk duel om te kijken.”

“Hij heeft een creatief proces teweegbracht”, vervolgt de Braziliaanse bondscoach, die zich tevens lovend uitlaat over Ajax-doelman André Onana. “Kameroen begon met een keeper die tweebenig is en zich op die manier uit de problemen kan spelen. We zetten goed druk en creëerden een flink aantal kansen. Helaas maakten we er te weinig af.”