Kadioglu gaat gesprek aan: ‘Erwin is natuurlijk pas net aangesteld’

Ferdi Kadioglu toog afgelopen zomer met hooggespannen verwachtingen van NEC naar Fenerbahçe, maar de negentienjarige middenvelder moet het vooralsnog doen met een rol op het tweede plan. Kadioglu kwam nog niet in actie namens de Turkse grootmacht in de Süper Lig en heeft de meeste wedstrijden van zijn ploeg bekeken vanaf de tribune. De international van Jong Oranje gaat dan ook op korte termijn in gesprek met Fenerbahçe om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

“Een mogelijke verhuurperiode is dan een van de dingen die we gaan bespreken, maar het zou ook kunnen dat hij niet weg mag. Kadioglu maakt vast deel uit van het eerste en traint ook dagelijks met het eerste”, legt zaakwaarnemer Karel Jansen uit in gesprek met Voetbal International. De middenvelder kreeg onder de inmiddels ontslagen Phillip Cocu geen kansen bij de hoofdmacht, maar zet volgens zijn zaakwaarnemer wel degelijk stappen.

“Hij traint daar natuurlijk op hoog niveau. Maar een voetballer wil uiteindelijk wedstrijden spelen, zeker op zijn leeftijd. Daar gaan we dus met de club over in gesprek”, vervolgt Jansen zijn verhaal. Erwin Koeman heeft na het ontslag van Cocu voorlopig de leiding gekregen in het Sükrü Saracoglu Stadion, maar een onderhoud met de nieuwe trainer is er nog niet geweest.

“Erwin is natuurlijk ook pas net aangesteld, die richt zich nu eerst even op de concrete dingen die nu spelen. Maar ook met Erwin zullen we in de komende weken een keer gaan praten”, sluit Jansen af. Onder leiding van Koeman werd er in de competitie gelijkgespeeld tegen Galatasaray en gewonnen van Alanyaspor, terwijl er in de Europa League werd gewonnen van Anderlecht.