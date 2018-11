Ierland neemt na matige Nations League-cyclus afscheid van bondscoach

Martin O’Neill is niet langer de bondscoach van Ierland, zo maakt de Ierse voetbalbond (FAI) via de officiële kanalen bekend. Beide partijen zijn ‘in goed overleg’ uit elkaar gegaan na de matig verlopen campagne in de Nations League, waarin Ierland als laatste eindigde in een poule met Denemarken en Wales en daardoor degradeerde. O’Neill stond sinds 2013 aan het roer bij de Ierse nationale ploeg.

Het contract van de 56-jarige keuzeheer liep nog tot medio 2024, maar dat langlopende contract is nu dus met wederzijds goedvinden beëindigd. Ook keeperstrainer Seamus McDonagh en assistenten Roy Keane en Steve Guppy vertrekken bij de Ierse nationale ploeg. “Dankzij Martin hebben we afgelopen jaren fantastische momenten beleefd, die hoogtepunten vormen voor het Ierse voetbal”, laat bondsvoorzitter Donal Conway weten op de website van de FAI.

“Martin heeft het geweldig gedaan en ons onvergetelijke momenten bezorgd, met als hoogtepunt het EK van 2016 in Frankrijk. In de kwalificatie wonnen we van regerend wereldkampioen Duitsland, terwijl we op de eindronde Italië versloegen. Ik wens hem het beste voor de toekomst”, voegt John Delaney, algemeen directeur van de FAI, toe. Onder leiding van O’Neill bereikte Ierland het EK van 2016 in Frankrijk, waarin de Ieren in de achtste finale werden uitgeschakeld door het gastland.

Ierland was vervolgens ook dicht bij plaatsing voor het WK, dat afgelopen zomer in Rusland afgewerkt werd. In de play-offs pakte Denemarken ten koste van Ierland het WK-ticket. De in Noord-Ierland geboren O’Neill werkte eerder voor onder meer Norwich City, Leicester City, Celtic, Aston Villa en Sunderland, alvorens hij als keuzeheer bij Ierland aan de slag ging. In een eerder stadium werd hij al eens in verband gebracht met een terugkeer in de Premier League.