Woensdag, 21 November 2018

Real Madrid wil met 45 miljoen toeslaan in Londen

Diego Godín twijfelt over zijn toekomst bij Atlético Madrid. Dat heeft Juventus en Manchester United in opperste staat van paraatheid gebracht, waarbij de Italianen de beste papieren in handen hebben. (Diverse Italiaanse media)

Ruben Loftus-Cheek komt weinig aan spelen toe bij Chelsea en heeft in januari twee opties. Crystal Palace en Schalke 04 willen de middenvelder graag oppikken in Londen. (Daily Mirror)

Real Madrid hoopt Christian Eriksen met een bod van 45 miljoen euro los te kunnen weken bij Tottenham Hotspur. Paris Saint-Germain is eveneens geïnteresseerd in de Deen. (Diverse Engelse media) Paris Saint-Germain is eveneens geïnteresseerd in de Deen.

Marcus Rashford is in beeld bij Real Madrid en Juventus en dat nieuws is ook bij Manchester United aangekomen. The Red Devils bieden de aanvaller nu een weeksalaris van 168 duizend euro in een poging om hem aan boord te houden. (Daily Star)

Gary Cahill is niet de enige verdediger van Chelsea die in beeld is bij AC Milan. I Rossoneri houden de situatie van Andreas Christensen ook goed in de gaten. (La Gazzetta dello Sport)