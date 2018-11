‘Bij Liverpool zijn Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum echt geweldig’

Romelu Lukaku kent tot dusver een enigszins moeizaam seizoen bij Manchester United. De 25-jarige spits zorgde in vijftien wedstrijden voor vier doelpunten en zat in de recente competitiewedstrijden tegen Everton en Manchester City zelfs op de bank. Volgens Tony Cascarino is José Mourinho schuldig aan de slechte vorm van Lukaku en wordt er bij andere clubs een stuk beter omgegaan met spelers.

“Ik heb de wedstrijd van België op het WK tegen Brazilië gezien en daarin gaven Lukaku en Eden Hazard alles wat ze hadden. Ik denk dat ik Eden nog nooit zo hard heb zien werken. In het begin van het seizoen werd hij bij Chelsea rustig gebracht, kreeg in de eerste wedstrijden invalbeurten. Maurizio Sarri wist dat Hazard vermoeid was en besloot hem een tijdje in bescherming te nemen”, zegt de oud-spits van onder meer Celtic, Chelsea en Olympique Marseille.

“Hetzelfde kan niet gezegd worden van Mourinho. Lukaku kwam er in de eerste speelronde tegen Leicester City nog als invaller in het veld, maar speelde de twaalf wedstrijden daarna iedere minuut. Ondanks dat hij duidelijk niet fit genoeg is en in een twijfelachtige vorm steekt”, vervolgt Cascarino in gesprek met The Times. “Spelers doen er alles aan om zo fit mogelijk te zijn, maar doordat ze zo hard werken worden blessures onvermijdelijk.”

“Soms moet iemand ingrijpen om de spelers te beschermen als zij bij hun club zijn. Het is geen verrassing dat de drie clubs die nog ongeslagen zijn constant met verschillende spelers spelen. Sarri heeft Hazard verstandig gebruikt en Josep Guardiola rouleert met het middenveld van Manchester City om de spelers fris te houden. Bij Liverpool zijn Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum werkelijk geweldig”, besluit 88-voudig Iers international.