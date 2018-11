Van Benfica naar Helmond Sport: ‘Ik praat beter Portugees dan Nederlands’

HELMOND - Jordan van der Gaag werd opgeleid bij Benfica en daalde in de zomer van vorig jaar neer bij NAC Breda. Hij zette zijn handtekening onder een driejarig contract in het Rat Verlegh Stadion en wordt dit seizoen verhuurd aan Helmond Sport. In de Keuken Kampioen Divisie heeft hij zich razendsnel in de basis gespeeld en het gaat de middenvelder goed af in Helmond. De meeste moeite lijkt hij nog te ondervinden met de Nederlandse taal. “Mijn Portugees is beter dan mijn Nederlands. Als ik een vraag krijg in het Nederlands, moet ik het eerst omzetten in het Portugees.”

Wie Van der Gaag hoort praten, zou niet denken dat hij veel problemen heeft met de Nederlandse taal. “Ik heb nooit in Nederland op school gezeten. Als ik soms interviews terugkijk, dan denk ik: ‘wat zeg ik nu toch weer?’ Ik merk dat ik nog wel regelmatig foutjes maak”, aldus Van der Gaag, wiens familie nog in Portugal woont. “Mijn broer, twee zussen en moeder zitten daar nog.” Samen met zijn vader (NAC Breda-trainer Mitchell van der Gaag) woont de negentienjarige Van der Gaag in Nederland.

Van der Gaag speelde bij Benfica samen met Gedson Fernandes en João Félix, jongens die zijn doorgebroken in het eerste elftal van Benfica en inmiddels een marktwaarde hebben die ver boven de tien miljoen euro uitstijgt. “Zij kunnen echt heel goed voetballen, dat zag je toen al. Ik heb ongeveer een jaar niet in de basis gestaan, dat was bij Onder-15, omdat Gedson toen op mijn positie stond. Ik volg ze nog allemaal en spreek ze best vaak. Toen Ajax thuis tegen Benfica speelde wilde ik gaan kijken, maar dat ging niet door omdat Gedson uiteindelijk geen kaartjes kon regelen, jammer.”

“Bij Benfica lag het tempo altijd enorm hoog. Op het middenveld was het altijd maximaal een of twee keer raken, anders was je de bal kwijt”, legt Van der Gaag uit. “In de competitie wonnen we tegen de mindere clubs vaak met 8-0 ofzo. Van die wedstrijden leer je niet veel, maar het is wel leuk om ze te spelen. In wedstrijden tegen Sporting Portugal en FC Porto zag je wel altijd dat het een hoog tempo was. In de wedstrijden tegen Sporting was het vanwege de rivaliteit echt hard vechten, maar buiten het veld was iedereen bevriend met elkaar.”

Van der Gaag werd in zijn tijd bij Benfica regelmatig opgeroepen voor Nederlandse jeugdteams. “Het was niet zo dat ik er vast bij zat. Ik mocht vaak met de oefenwedstrijden meedoen. Mijn concurrenten waren echt goede spelers: Ferdi Kardioglu, Justin Lonwijk, Noa Lang, Donyell Malen, allemaal goede spelers.”