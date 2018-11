‘Ballon d’Or gaat voor het eerst in elf jaar niet naar Ronaldo of Messi’

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi ontbreken dit jaar in de top drie van de Ballon d’Or, zo weten onder meer La Gazzetta dello Sport, de Corriere dello Sport en La Stampa te melden. De laatste drie spelers die nog in de race zijn voor de prijs, zouden Kylian Mbappé, Raphaël Varane en Luka Modric zijn.

De Corriere dello Sport verwijst naar een video die door L’Équipe gepubliceerd is, waarin de uitreiking van de Ballon d’Or op 3 december wordt aangekondigd. Allereerst worden beelden vertoond van de uitreiking van vorig jaar, waar Ronaldo er met de prijs vandoor gaat. Daarop volgen beelden van Mbappé, Varane en Modric, waarna er een korte pauze in de video is.

Wie zijn de favorieten voor de Ballon d'Or?

Indien Varane er met de Ballon d’Or vandoor gaat, is hij de eerste verdediger sinds Fabio Cannavaro in 2006 die de prijs in ontvangst zal nemen. Dat niet Messi of Ronaldo verkozen wordt tot beste voetballer ter wereld, is betrekkelijk uniek. Sinds 2007 ging de Ballon d’Or steevast naar de Portugees of de Argentijn. Kaká was elf jaar geleden de laatste winnaar van de prijs, voordat de hegemonie van Messi en Ronaldo begon.

Eerder won Luka Modric al The Best FIFA Men's Player Award. In die verkiezing bleef hij Ronaldo en Mohamed Salah voor. De Kroaat zou nu dus ook beslag kunnen leggen op de Ballon d’Or, de prijs die door France Football uitgereikt wordt. Momenteel zijn er officieel nog dertig kanshebbers in de race voor de titel van de beste voetballer van het jaar. Op 3 december zal in Parijs de Ballon d’Or worden uitgereikt.