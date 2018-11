‘Niemand had verwacht dat ik zo goed zou starten bij Real Madrid’

Vinícius Júnior meldde zich afgelopen zomer, nadat Real Madrid Flamengo al eerder ruim zestig miljoen euro betaalde voor de dribbelaar, in Spanje en de verwachting was toen dat de achttienjarige aanvaller vooral zijn wedstrijden voor Real Madrid Castilla zou gaan spelen. Het talent heeft inmiddels echter al wedstrijden in LaLiga, de Copa del Rey en de Champions League achter zijn naam staan en moet toegeven dat het allemaal wat sneller gaat dan in eerste instantie werd gedacht.

“Dit is een begin dat niemand zich had voor kan stellen, ik niet, mijn familie niet en de mensen bij Real Madrid ook niet. Iedereen wist dat ik naar Spanje zou komen om mij in mijn eerste jaar aan te kunnen passen aan een nieuwe omgeving, maar ik ben erg snel gewend”, vertelt de aanvaller, die afgelopen week op pad was met Brazilië Onder-20, in gesprek met SporTV.

“Toen ik aan het begin niet bij de selectie van het eerste werd gehaald speelde ik bij Castilla en ik had verwacht dat dat voorlopig zo zou blijven. Ik heb er zelf om gevraagd om bij de reserves te kunnen spelen, het is beter voor mij om te spelen zodat ik me sneller aan kan passen”, vervolgt Vinícius, die veel hulp krijgt van twee bij de Koninklijke actieve landgenoten, zijn verhaal.

“Ik heb me dankzij Casemiro en Marcelo snel aan kunnen passen. Ik begon bij Castilla en nu krijg ik meer kansen bij het eerste. Ik ben blij met mijn goede start en de kansen die ik heb kunnen creëren voor het team. Ik wil doorgroeien en beter worden, maar ik wil ook mijn specifieke kwaliteiten niet verliezen, aangezien ik normaalgesproken verder naar voren speel”, sluit hij af.