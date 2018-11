Ex-spits van PSV moet vrezen na wending in Belgisch omkoopschandaal

Dejan Veljkovic is dinsdag door de Belgische justitie vrijgelaten, nadat er een deal werd gesloten met de veelbesproken zaakwaarnemer. De Serviër is de spil in het omkoopschandaal dat het Belgische voetbal in zijn greep houdt. In ruil voor forse strafvermindering heeft Veljkovic beloofd alles te vertellen wat hij weet, wat slecht nieuws betekent voor onder meer Mateja Kezman.

Het Nieuwsblad schrijft dat tientallen bekende gezichten uit de voetbalwereld in de voorbije jaren zaken hebben gedaan met Veljkovic en daarom moeten vrezen voor wat hij de Belgische justitie gaat vertellen. Kezman, tegenwoordig zaakwaarnemer, zou zijn landgenoot geholpen hebben met het verduisteren van miljoenen. “De ex-spits van PSV en Chelsea wordt in Servië gezien als de spil in Operatie Propere Handen”, schrijft de Belgische krant.

“Hij wordt ervan verdacht als zakenpartner van Veljkovic ettelijke miljoenen verduisterd te hebben”, zo klinkt het. Verder zouden spelers als Sergej Milinkovic-Savic, Jordan Lukaku (allebei Lazio) en Mats Rits (Club Brugge) in een recent verleden zaken gedaan hebben met Veljkovic. Niet alleen KV Mechelen en Lokeren moeten vrezen voor de uitlatingen van Veljkovic, want ook onder meer Club Brugge en Standard Luik hebben zich ingelaten met de dubieuze belangenbehartiger.

“Afspreken met een trainer dat hij een speler op het einde van het seizoen nog een paar keer opstelt om zo aan twintig wedstrijden te komen zodat hij een verbeterd contract krijgt, is ook een vorm van matchfixing. Want dan speel je niet met je beste elf. Het gaat dus niet enkel over pure omkoping”, zei Kris Luyckx, advocaat van Veljkovic, over wat zijn cliënt te vertellen zou hebben aan de Belgische justitie tegenover de VTM.

Ook diverse scheidsrechters, journalisten, zakenpartners en trainers moeten vrezen voor wat Veljkovic aan de justitie kan vertellen. De Serviër koos er afgelopen week voor om een zogenoemde spijtoptant te worden, waardoor hij zowel van justitie als van de Belgische voetbalbond strafvermindering kan verwachten. Volgens Het Nieuwsblad komt Veljkovic er nu met een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar vanaf.