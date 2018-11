‘Ik ben boos, we hadden wel acht keer kunnen scoren tegen Jong Ajax’

Jong FC Utrecht was dinsdagavond met 4-3 te sterk voor Jong Ajax en boekte zo zijn tweede overwinning van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Nick Venema was met drie doelpunten de grote man aan de kant van de talenten uit de Domstad, maar de negentienjarige spits was ondanks zijn hattrick toch niet helemaal tevreden met de wedstrijd.

“Ik heb twee grote kansen en een penalty gemist. Ik had zeker zes keer mogen scoren. Natuurlijk sta ik hier met een goed gevoel. Ik maak drie goals en we winnen, maar het was zeker niet perfect”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover De Telegraaf. Jong FC Utrecht ging er op voorhand van uit dat er wel wat te halen viel tegen de beloften uit Amsterdam, die door hoog druk te zetten vaak veel ruimte achter de verdediging weggeven.

Met drie snelle aanvallers probeerde Utrecht hiervan te profiteren en kansen te creëren op de counter: “Ik had alleen niet verwacht dat het er zóveel zouden zijn”, vervolgt Venema. De jonge aanvaller baalde uiteindelijk omdat zijn ploeg te nonchalant omging met de vele mogelijkheden: “Ik ben boos dat we als team maar vier goals hebben gemaakt. Iedereen wilde op een gegeven moment zelf scoren en ging voor eigen succes. Als we het normaal uitspelen, maken we zeven of acht doelpunten.”