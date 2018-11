‘Paris Saint-Germain wil Barcelona frustreren met winterse verkoop’

Adrien Rabiot beschikt over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en de Franse grootmacht is er nog altijd niet in geslaagd om de middenvelder langer vast te leggen. Door de voorlopige weigering van de zesvoudig international van les Bleus om een nieuwe verbintenis te ondertekenen komt er nu echter mogelijk eerder dan gedacht een einde aan zijn periode in Parijs. L’Équipe meldt namelijk dat een vertrek in januari niet langer onbespreekbaar is voor PSG.

Rabiot zou zelf zijn zinnen gezet hebben op een overstap naar Barcelona en wil zich naar verluidt na dit seizoen transfervrij verbinden aan de Catalanen. PSG hoopt dit volgens de Franse sportkrant echter in zijn voordeel te kunnen gebruiken door in januari naar aanbiedingen van andere clubs te luisteren en zo toch nog een miljoenenbedrag te kunnen incasseren voor Rabiot.

De wetenschap dat hij anders in de zomer waarschijnlijk overstapt naar Barcelona, is volgens L’Équipe voor andere gegadigden als Juventus namelijk de enige reden om in januari alvast de portemonnee te trekken, waardoor PSG toch nog als lachende derde overblijft. Wat les Parisiens betreft is een langer verblijf van Rabiot overigens ook nog altijd niet uitgesloten.

Voorzitter Nasser Al-Khelaifi en technisch directeur Antero Henrique blijven namelijk proberen om Rabiot tot een verlenging van zijn contract te bewegen en zullen hier ook mee doorgaan als de middenvelder na januari toch nog actief is in het Parc des Princes. De 23-jarige Rabiot kwam dit seizoen tot nu toe zestien keer in actie voor de ploeg van trainer Thomas Tuchel en geldt normaalgesproken als een basiskracht in Parijs.